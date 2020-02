Sarzana, mercatino a chilometro zero nella mattinata

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina in piazza San Giorgio a Sarzana torna il mercato a km zero. Molti i banchi presenti in un angolo tra i più belli della cittadina ligure dove si potranno trovare prodotti del territorio con rapporto qualità prezzo molto conveniente.

I sarzanesi e non solo potranno scegliere tra il miele di Calice, i prodotti dell'orto della val di Magra, i formaggi della Val di Vara e tanto altro come il pane, l'olio, il vino locale. Durata del mercato dalle 8 alle ore 13. Un'occasione per gratificare il palato a costi contenuti.