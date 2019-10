Sarzana, le modifiche dell'Ufficio anagrafe

Sarzana - Val di Magra - A seguito del passaggio programmato per il giorno 28 ottobre del Comune di Sarzana in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), le attività dell'ufficio Servizi Demografici subiranno le seguenti modifiche: sabato 26 ottobre l'ufficio potrà rilasciare soltanto certificazioni e sarà sospeso il rilascio delle Carte d'identità elettroniche; lunedì 28 ottobre l'ufficio Servizi Demografici sarà chiuso al pubblico per consentire il subentro definitivo in ANPR.

Nelle giornate di sabato 26 e lunedì 28 saranno garantite dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente le denunce di decesso. In quelle stesse giornate l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, da poco trasferito in piazza Vittorio Veneto, sarà invece regolarmente aperto dalle ore 9 alle ore 12.