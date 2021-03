Sarzana, lavori su impianto a gas, divieto di sosta in Via Alighieri

Sarzana - Val di Magra - Per lavori su impianto a gas , come richiesto da Italgas Reti Spa, si comunica che dall’8 al 19 marzo è stata istituita una nuova disciplina della circolazione stradale nella via Dante Alighieri all'interno dell'area posta fra la carreggiata e il muro a confine con la sottostante piazza Avis in prossimità dell'intersezione con via Porta Parma. All’interno della suddetta area il transito pedonale sarà garantito in sicurezza tramite percorso dedicato e protetto rispetto all’area di cantiere; eventuali veicoli lasciati in divieto di sosta nell’area durante l’installazione del cantiere saranno rimossi forzatamente. Il provvedimento sarà reso noto mediante apposita segnaletica