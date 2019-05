Sarzana, lavoratori Grancasa in presidio

L'azienda ha annunciato 158 esuberi su scala nazionale.

Sarzana - Val di Magra - Sciopero con presidio oggi per i lavoratori Grancasa di Sarzana, che si sono uniti agli altri dipendenti del gruppo in tutta Italia, i quali hanno programmato due giorni di mobilitazione dopo che l'azienda ha dichiarato 158 esuberi. Secondo i sindacati queste riduzioni di personale non sono mirate solamente ad un contenimento dei costi del lavoro, ma sono una strategia mirata a ridurre le dimensioni dell'azienda e renderla più appetibile per una vendita. L'auspicio delle organizzazioni sindacali è che possano aprirsi spiragli positivi già in occasione dell'incontro in programma domani al Ministero del Lavoro.