Sarzana, la Pubblica assistenza ricorda Roberto Casini

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica assistenza di Sarzana non dimentica chi purtroppo non c'è più. Oggi pomeriggio il presidente Oddi con lo stimatissimo volontario Costa e il consigliere Mattioni hanno deposto una corona di alloro presso il cippo eretto anni fa dopo la scomparsa del sempre ricordato Roberto Casin. Quel cippo è diventato poi un luogo di preghiera e simbolo dei volontari defunti che tanto in vita hanno generosamente donato tempo e cura agli altri, come lo Statuto dell'associazione detta da 145 anni.