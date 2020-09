Sarzana, la Protezione civile lancia la Lotteria artistica

Sarzana - Val di Magra - Si chiama “Protezione artistica” la lotteria locale indetta dalla Protezione Civile di Sarzana per la raccolta di fondi destinati al finanziamento delle attività del gruppo comunale.



La lotteria, che prevede la vendita di biglietti sul territorio della Provincia della Spezia fino al prossimo 30 novembre, è stata organizzata secondo un regolamento specifico che prevede la messa in vendita di 6000 biglietti da 2 euro.



Che si tratti di una “lotteria artistica” lo testimoniano i premi i palio: ben 13 tele messe a disposizione da altrettanti artisti locali che, prima della consegna, saranno esposte nell’atrio di palazzo civico.



Nel dettaglio, le opere



• Quadro: “Mercurio che trionfa sul male distruttivo” di Piero Colombani, grafica acquarellata a numero limitato denominato ‘ I Grilli Gotici di Piero Colombani.



• Quadro: “Onda: acqua preziosa” di Rosalba Raimondi ,un’opera astratta in tecnica mista Fluid Art con foglia d’oro e d’argento.



• Quadro: “Tauromachia” di Piero Colombani donato da Claudio Carlevaris ,litografia su grafica dipinta a mano.



• Quadro: “Adozione… quando l’amore lascia l’impronta” di Margot Bertonati,carboncino su cartoncino



• Quadro: “Il CUORE di Paolo” di Paolo Emilio Gironda, tempera su tela, donato da Valentina Ciavolino.

• Quadro: “Marinella... Bianco Rosso e Verde” di Simone Conti, Polaroid artistiche;



• Quadro: “Ieri” di Alessandra Baruzzo, tempera su tela;



• Quadro: “Tempesta rosa senza onde” di Luciano Ginesi, tempera su tela;



• Quadro: “Come in un film di Fellini: sogna la tua vita!” di Francesco Musante, tecnica mista, tempera e carta patchwork;



• Quadro: “Serigrafia Il Cimbello n°44 di 90 prodotti” di Giuliano Tomaino;



• Quadro: “Una favola corretta” di Rossella Aiello, penna gel giapponese su cartoncino;



• Quadro: “I fiori del Vintage Jokes (Zura Zura)” di Valentina Giovando tecnica mista ,madreperla ,borchie,tela ,tessuto e velluto;



• Quadro: “L’Idolo” di Paolo Fiorellini, serigrafia su cartoncino, tempera ed oro.



La date dell’esposizione saranno comunicate sul web-site e sulle pagine social del Comune di Sarzana.



L'estrazione dei biglietti vincitori avverrà alla presenza del sindaco o di un suo delegato e di un notaio, il giorno 30 novembre 2020 presso l’atrio di palazzo civico, nel rispetto delle prescrizioni anticovid.



I vincitori saranno contattati al riferimento telefonico o mail rilasciato al momento dell'acquisto dei biglietti. I numeri vincenti con le opere collegate saranno inoltre pubblicati sulle piattaforme social della Protezione Civile di Sarzana e sul sito del Comune di Sarzana.



I premi saranno consegnati a partire dalla sera dell’estrazione presso il Comune, mentre per le restanti opere verranno distribuite presso la sede della Protezione Civile in via Variante Cisa - Località Pallodola previo appuntamento telefonico.



(foto: repertorio)