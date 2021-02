Sarzana, la Consulta per i giovani e il disagio giovanile incontra il prefetto Inversini

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto martedì scorso il primo del ricco calendario di incontri tra la "Consulta Comunale per i Giovani e il Disagio Giovanile" e i vertici istituzionali provinciali, voluti dal sindaco Cristina Ponzanelli affinché la Consulta divenisse immediatamente operativa e messa nelle condizioni di lavorare e diventare un organo attivo di partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica della comunità.



La riunione, a cui hanno partecipato il Prefetto della Spezia dottoressa Maria Luisa Inversini e altre istituzioni territoriali, è stata introdotta e coordinata dal sindaco Ponzanelli - che è anche presidente della Consulta - che ha sottolineato "come le finalità della Consulta siano quella di sviluppare confronto, ascolto, ricerche, incontri ed eventi che abbiamo ad oggetto tematiche giovanili con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno di disagio giovanile, nonché quello di favorire il dialogo tra i giovani e le Istituzioni che, in primis, devono ascoltare proprio i giovani".



Priorità ribadita dal prefetto della Spezia Inversini che ha sottolineato "l'importanza dell'ascolto dei giovani e del loro incontro, per stringere un'alleanza di collaborazione con le Istituzioni e diventare insieme costruttori del futuro".



Dal canto loro i giovani sarzanesi, come annunciato dal vicepresidente della Consulta Alessio Melita non si sono certo lasciati cogliere impreparati, considerato che avevano preventivamente predisposto un documento che sintetizza le loro proposte e che hanno posto all'attenzione dei presenti. Un documento di 12 punti che vanno dal tema dello svago per i ragazzi, alla diffusione di alcol e droghe, alle aule studio, ai giovani artisti locali, alle pagine social della Consulta Giovanile, alla disabilità, all'ecologia ed educazione ambientale, alle fermate ATC, all'istituzione di uno sportello d'assistenza e d'ascolto per i giovani, alla riqualificazione urbana, ai corsi di primo soccorso, all'avvicinamento al volontariato, al tema del lavoro.