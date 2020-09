Sarzana investe 33mila euro sulle potature

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver dato il via al primo censimento informatizzato su 500 piante site sul territorio comunale con l’obiettivo di preservare, valorizzare e tutelare ai fini della sicurezza del territorio e della sua fruibilità il verde cittadino l’Amministrazione Ponzanelli investe ancora sul mantenimento degli alberi a dimora sul suo territorio e il rispetto dell’ambiente, considerato sempre componente imprescindibile del tessuto urbanistico sarzanese. Con determina n. 747 a firma del dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani, l’Amministrazione sarzanese ha infatti affidato alla ditta Centro Legno Ambiente il servizio di realizzazione per una serie di interventi di potature in aree verdi pubbliche comunali. La spesa complessiva è di 33.430 euro imputabili sul bilancio comunale.