Sarzana, iniziata oggi la pulizia di torrenti e canali

Sarzana - Val di Magra - Hanno preso il via stamani una corposa serie di interventi mirati su rivi, torrenti e canali che, grazie al finanziamento da 150mila euro concesso dalla Regione Liguria concesso in toto all'amministrazione comunale dalla richiesta di settembre 2018, consentirà di proseguire con il piano straordinario di manutenzione e di messa in sicurezza del territorio programmato da tempo. Stamani quindi operai al lavoro nei canali Rodopilo (zona Nave), Rigoletto (Fortezza e San Francesco) e Albachiara (Sarzanello, confine territorio toscano) per il taglio e la rimozione di arbusti e vegetazione varia al fine di consentire il deflusso delle acque senza ostruzioni e rischi di esondazione.



Una volta terminato l'intervento sui canali si proseguirà con la pulizia dell'alveo del torrente Amola (via Falcinello) fino alla conclusione dei lavori previsti nell'appalto da circa 40mila euro affidato dal Comune con procedura negoziata

e che dovrà essere realizzato nell'arco di sessanta giorni. Stesso investimento e stesso tempo concesso per la manutenzione e il taglio della vegetazione nel tratto sarzanese del torrente Parmignola (Marinella) iniziata oggi, a cui seguiranno i lavori di pulizia nei torrenti Bettigna, Isolone e Gonfiatelli (Ghiarettolo), oltre al Fosso Chiavica e Canale Turì. “La sicurezza del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico - dice l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - passano anche dalla pulizia dei corsi d'acqua che richiedono attenzione e costante monitoraggio. Regione

Liguria continua a dimostrare una particolare attenzione e cura per il territorio ligure tutto, bellissimo, unico e fragile per sua stessa natura. Quest'anno l'impegno economico profuso è particolarmente rilevante con oltre 160mila euro interamente dedicati alla pulizia degli alvei di competenza comunale, rispetto agli oltre 100mila destinati in meno nel bilancio precedente, a testimonianza dell'impegno in questo senso di quest'amministrazione che condivide la stessa sensibilità con la giunta regionale. Abbiamo deciso di intervenire ora, alle soglie della stagione autunnale maggiormente colpita da fenomeni significativi maltempo, per garantire la pulizia ottimale in previsione delle piogge dei prossimi mesi”.



Infine un ultimo intervento programmato e atteso per il fine settimana, con un impegno di circa 50mila euro, riguarda l'alveo del torrente Calcandola per uno sviluppo che va dalla briglia di via Groppolo lato monte sino alla foce del fiume

Magra. In questo caso, fanno sapere dall'ufficio tecnico, il Comune è in attesa del via libera da parte del Consiglio del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Canale Lunense che arriverà dalla sua deputazione amministrativa nella

giornata di venerdì, a seguito dei sopralluoghi congiunti degli uffici nelle aree prossime agli interventi