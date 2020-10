Sarzana, incontro sullo sfruttamento delle Apuane

Sarzana - Val di Magra - Incontro a tema Alpi Apuane sabato 17 ottobre alle 17.30 in Sala della Repubblica a Sarzana. Gli ingressi saranno limitati e potranno partecipare solamente 35 persone. "Siamo stati contattati dall'assemblea Athamanta di Massa Carrara che si occupa della difesa delle Apuane dallo sfruttamento - spiegano gli organizzatori di Libera -. Le realtà e i soggetti che fanno parte dell'assemblea hanno indetto per il 24 ottobre una giornata di impegno per portare l'attenzione sul disastro ambientale arrecato dall'eccessivo sfruttamento delle cave di marmo. In preparazione a quella giornata è stato organizzato un incontro per approfondire il tema degli interessi criminali nelle cave e interverrà per noi Marco Antonelli".