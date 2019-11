Sarzana, in vendita locali commerciali e uso ufficio per oltre un milione

Sarzana - Val di Magra - Arte La Spezia vende o affitta cinque unità immobiliari a uso commerciale e sei a uso ufficio, tutte collocate in Via XX Settembre, nel centro di Sarzana. Gli immobili a uso commerciale, tutti al 'rustico', vanno dai 46 ai 76 metri quadrati. Prezzi base per la vendita da 86mila a 134mila euro; per l'affitto da 190 a 280 mensili. I sei immobili a uso ufficio, anch'essi al 'rustico', vanno da 42 a 234 metri quadrati. Prezzi base per la vendita da 59mila a 270mila euro; affitti da 190 a 905 euro mensili. Gli interessati dovranno farsi avanti presentando offerte che rechino naturalmente importi uguali o superiori la somma base, sia essa quella della vendita o dell'affitto. Tutte le informazioni e il documento ufficiale a questo link: https://www.artesp.it/avviso-5/