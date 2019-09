Sarzana in piazza contro il gioco d'azzardo

Sarzana - Val di Magra - Per le statistiche, nell'ultimo decennio, il volume del denaro speso nel gioco d'azzardo è cresciuto in modo esponenziale. Una vera emergenza che gli esperti, da qualche tempo, stanno indagando da un punto di vista epidemiologico per un approccio scientifico a un fenomeno sempre più caratterizzante dell'attuale società.



Nel frattempo l'Amministrazione comunale sarzanese, in collaborazione con il consorzio Cometa, Asl 5-Settore dipendenze, Servizio Civile Nazionale, Associazione No Slot-Riprendiamoci la Vita della Spezia, ha deciso, oltre alle altre inziative, di iniziare una campagna di sensibilizzazione sul tema organizzando una giornata per riflettere, capire e chiedere aiuto.



“Play vs Gambling”, è questo il tema dell'appuntamento di oggi sabato 28 settembre, che si terrà dalle ore 15 alle ore 20, in piazza Matteotti dove, tra occasioni di svago e divertimento, saranno presenti psicologi ed esperti a disposizione di coloro che vorranno usufruirne.



“La ludopatia è un dramma che coinvolge ogni aspetto della vita privata e sociale dei giocatori patologici, delle loro famiglie e, in ultimo, di un’intera comunità impegnata nel loro recupero. I danni reali e psicologici derivanti dal gioco d'azzardo patologico che finiscono per determinare una grave compromissione di tutte le attività personali, familiari e lavorative – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - sono purtroppo una triste realtà. Anche la nostra comunità non è purtroppo immune da questo pericolo: i numeri del nostro territorio sono preoccupanti e tutti noi dobbiamo impegnarci nella conoscenza di questo fenomeno, anche per fare in modo che coloro che lo vivono quotidianamente non si sentano soli. Grazie agli organizzatori e a chiunque voglia contribuire ad ogni iniziativa volta a rendere pubblico e a combattere questo dramma sociale”.