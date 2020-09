Sarzana, in Comune si cambiano i telefoni. Possibili disservizi il 24 settembre

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo 23 e 24 settembre il Comune di Sarzana ha pianificato l'installazione e la configurazione dei nuovi telefoni Voip per tutti gli uffici comunali. Ciò significa che le linee telefoniche dell’ente saranno migrate dai telefoni analogici a quelli Voip.



La tecnologia Voip ovvero “Voce tramite protocollo internet” permette di effettuare una conversazione telefonica sfruttando la rete con minori costi per chiamata e per le infrastrutture oltre a garantire nuove funzionalità.



La progettazione del nuovo centralino comunale è stata fatta in modo da creare il minimo disservizio per il cittadino in fase di migrazione del servizio anche se nella giornata del 24 settembre qualche problema potrà verificarsi data la complessità dell’operazione.