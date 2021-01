Sarzana, il segretario generale Guerrera a scavalco con il Comune di Quarrata

Sarzana - Val di Magra - Da lunedì prossimo il segretario generale del Comune di Sarzana Luigi Guerrera svolgerà il proprio ruolo a scavalco con il Comune di Quarrata.

Il dottor Guerrera, in forza presso l’ente dal gennaio 2019 infatti continuerà a lavorare per il nostro Comune: “Lascio come sede principale il Comune di Sarzana per scelta di vita personale, a malincuore rispetto a una progettualità organizzativa che ho intrapreso con colleghi capaci e motivati il cui lavoro ha contribuito alla mia crescita professionale e umana che porterò con me. Un vivo ringraziamento all'Amministrazione che ha sempre creduto nel mio impegno. Continuerò ad affiancare la struttura dirigenziale, peraltro in forte consolidamento, fino a quando sarà ritenuto necessario”.