Sarzana, il Comune cerca un assistente sociale

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha lanciato un bando finalizzato a trovare un assistente Sociale (Categoria D– Area 2 - Settore Cultura e Servizi alla persona/Welfare). Tempo per fari avanti fino alle ore 12.00 del giorno 12 luglio prossimo. Questi i titoli di studio valevoli per concorrere al posto:



a) Laurea in Servizio Sociale (classe 39 – ex classe 6) unitamente all’Abilitazione per l’esercizio

della professione (esame di stato);

b) Diploma universitario di Assistente Sociale unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della

professione (esame di stato);

c) Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta

efficacia abilitante all’esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987 modificato ed

integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M.340/1998 unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della

professione (esame di stato);

d) Laurea Specialistica (classe 57/S) o Laurea Magistrale (Classe LM – 87) unitamente

all’Abilitazione per l’esercizio della professione (esame di stato).



Tutte le informazioni nell'Albo pretorio del Comune di Sarzana, sezione concorsi.