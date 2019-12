Sarzana, i liceali incontrano l'antiquariato

Sarzana - Val di Magra - Il mondo dell’antiquariato e quello della scuola si sono incontrati a Palazzo Picedi. Tutto merito della visita degli studenti delle classi 4A e 4E del liceo scientifico Parentucelli all’esposizione dal titolo ‘Sarzana Antiquariato’ organizzata dalla Confcommercio con punto principe, come detto le prestigiose sale della storica residenza in centro Sarzana, e poi con una mostra itinerante presente in diversi negozi della città.



Si è trattato di una importante esperienza culturale per i ragazzi, immersi per una mattinata in un viaggio nel tempo e gli stili del Seicento, Settecento e Ottocento dai quadri alle sculture, dalle specchiere ai bronzi, dai sedili ai mobili, tutti oggetti antichi molti dei quali appartenenti a collezioni private e messi a disposizione da operatori del settore.



Li hanno accompagnati i professori liceali Michela Lorieri, Andrea Bernardini, Alessandro Sopracase e Paolo Mazzoli ed hanno trovato a fare gli onori di casa e i ciceroni di turno per quanto riguarda le opere artistiche Alessandro Pontremoli e Gianluca Cecchini, rispettivamente presidente e vice di Confcommercio Sarzana, oltre a Paolo Simonini curatore della mostra, iniziata sabato 14 dicembre e in programma fino a lunedì 6 gennaio.



“L’esposizione – commenta Alessandro Pontremoli per conto di Confcommercio – è stata voluta dalla nostra associazione e dai commercianti che ritengono necessario riscoprire e rivalutare un comparto che tanto lustro ha dato alla città e non nasconde l’ambizione di poter ritornare ad organizzare la ‘Mostra Nazionale dell’Antiquariato’ sospesa ormai da troppo tempo”.



L’esposizione vede il coinvolgimento di una decina di commercianti sarzanesi che stanno ospitando nei loro negozi alcuni gli oggetti di antiquariato sensibilizzando i propri clienti e invitandoli a visitare la mostra ospitata a Palazzo Picedi Benettini, in via Mazzini, dalle 16 alle 20.