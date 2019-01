Sarzana, ha ragione il comitato: "Comune doveva consegnare le carte"

Sarzana - Val di Magra - Con due decreti legislativi del 2013 e del 2016 in Italia è stato introdotto l'accesso civico generalizzato per uniformarsi alla normativa europea. Lo fa rilevare il Difensore Civico regionale, l'ex procuratore di Genova Francesco Lalla, in un provvedimento che accoglie il ricorso del Comitato Sarzana, che botta! contro il diniego del Comune a consegnare tutte le carte di piazza Martiri in formato digitale.



< La richiesta del Comitato – ha concluso il Difensore civico – “deve essere intesa quale manifestazione di interesse a quel controllo pubblico diffuso che la normativa più recente consente a qualsiasi cittadino”. La decisione è stata notificata ieri al geometra Fabio Amodio, che attualmente svolge le funzioni di responsabile dell’area urbanistica>>.



< Il difensore dei cittadini ha ripristinato il diritto sostanziale di libero accesso agli atti.

E’ da notare che il contenzioso è stato causato dal fatto che il Comune di Sarzana non pubblica sul sito on line tutte le cartografie in formato digitale in palese violazione della legge>>.