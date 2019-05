Sarzana entra nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche

L'itinerario culturale europeo favorisce gli scambi culturali e la promozione del territorio.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana aderisce alla Federazione Europea delle Città Napoleoniche ed entra a far parte di un circuito turistico internazionale che dà atto del legame tra la famiglia Bonaparte e la nostra città. Il presidente della federazione Charles Bonaparte, discendente diretto di Napoleone (nella foto con l'assessore al turismo Roberto Italiani), ha manifestato la volontà di essere presto nella nostra città per sancire e formalizzare la nostra adesione. Su proposta del sindaco, nonché assessore a marketing territoriale e cultura Cristina Ponzanelli, la città entra dunque a far parte di un circuito culturale e turistico molto importante che, dal 2015, è divenuto Itinerario Culturale Europeo del Consiglio d'Europa e che comprende circa 50 città sparse nel continente. “L'identità di una città si fonda nella sua storia, e quella di Sarzana si fonda tra le pieghe di figure straordinarie che hanno ben pochi eguali nell'influenza sulla storia occidentale, come Napoleone- ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli - Siamo felici di valorizzare ulteriormente oggi, in Italia e in Europa, l'identità e la storia della nostra città, che a pieno titolo entra a far parte di un itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio di Europa”.



“Sarzana - continua a questo proposito la delibera - ha i requisiti storici necessari per poter essere individuata quale città napoleonica ed è iscritta alla Federazione Europea delle città napoleoniche in quanto unanimemente riconosciuta come culla della famiglia Buonaparte poi emigrata in Corsica, da cui per discendenza diretta Napoleone”. La Federazione europea delle città napoleoniche comprende città, regioni e altre comunità territoriali legate alle vicende napoleoniche, o influenzate da esse. Tra le attività della Federazione vi sono "la promozione di scambi culturali, pubblicazioni, convegni alle iniziative volte a favorire il restauro di beni artistici e monumentali, e comprendono anche lo sviluppo di attività di valorizzazione della storia moderna attraverso mostre, eventi artistici, percorsi turistici etc., con una particolare attenzione al turismo scolastico e agli scambi universitari”.