Sarzana, efficientamento energetico in otto scuole

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Sarzana dispone investimenti nei plessi scolastici dei quartieri del territorio. Sono tre gli atti recenti (determinazioni dirigenziali n.732- n.733- n.734) dell’amministrazione per lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione in otto plessi: scuola dell’infanzia e primaria di San Lazzaro, scuola primaria Crociata (capoluogo), scuola dell’infanzia di Sarzanello, plesso scolastico di Marinella, scuola primaria di Santa Caterina, scuola dell’infanzia Mattazzoni e scuola primaria di Nave. I lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici d'illuminazione avverranno tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti e installazione nuove apparecchiature a led, negli edifici di proprietà comunale in cui l'ente ha l'onere di pagare direttamente le utenze elettriche con un notevole e duraturo risparmio oltre a garantire duraturi benefici dal punto di vista del rispetto ambientale. Il dettaglio dei lavori affidati dall’ufficio tecnico a ditte specializzate che hanno proposto un ribasso sull’importo previsto a base di gara che ha portato la spesa complessiva a poco più di 90mila euro sono stati così suddivisi:



• scuole di San Lazzaro, Capoluogo sede di Crociata e Sarzanello i lavori affidati alla ditta Bagnone snc prevedono un investimento di circa 25.122,05 euro;

• a 31.610.86 euro invece ammonta la spesa per l’intervento di efficientamento affidato a alla ditta Nevada Trading srl nelle scuole di Santa Caterina e nel plesso di Marinella;

• l’efficientamento energetico nelle scuole Mattazzoni e Nave, oltre a portare a termine i lavori già effettuati a palazzo Roderio e nel palazzo in cui ha sede l’area tecnica in via Bertoloni prevedono un investimento pari a 35.210,27 euro che sarà effettuato dalla ditta FIA Impianti srl.