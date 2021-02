Sarzana contro intrusioni e atti vandalici, sistema di allarme alla scuola di Crociata

Sarzana - Val di Magra - C’è anche il plesso di Crociata fra gli edifici scolastici che saranno dotati di impianto di allarme. Lo ha stabilito la giunta sarzanese su proposta dell’assessore alla sicurezza Stefano Torri. Dunque dopo aver approvato l’installazione degli impianti di allarme nelle scuole di Sarzanello, Ghiaia, Santa Caterina, Mattazzoni, Bradia, Nave, San Lazzaro e Marinella ora si aggiunge anche il plesso di Crociata a chiudere un intervento complessivo che vede la messa in sicurezza di nove plessi scolastici contro le intrusioni e gli atti vandalici. “Nell’ambito delle politiche per la sicurezza - dichiara l’assessore Torri - sia la videosorveglianza, sia la funzionalità dei sistemi di allarme hanno un ruolo

fondamentale anche per il loro effetto deterrente contro le intrusioni e il vandalismo diffuso. Per questo abbiamo deciso di potenziare la sicurezza all'interno dei plessi scolastici, installando impianti di allarme atti a prevenire intrusioni notturne da parte di vandali che da diversi anni sono soliti danneggiare senza controlli le strutture e sottrarre oggetti. Le forze dell'ordine, insieme agli impianti di videosorveglianza collegati in città, hanno uno strumento in più sempre nell'ottica di un rapporto e di una collaborazione sempre più forte. Una risposta sulle scuole all’allarme sociale che tali condotte criminose hanno arrecato in passato alle famiglie sarzanesi”.



E in effetti nell’atto si legge: “Appurato che per completare la protezione e la tutela del patrimonio didattico, la fruibilità di tutti gli edifici scolastici e promuovere un ritrovato senso dalla sicurezza nelle famiglie degli alunni, manca soltanto il sistema d'allarme nel plesso scolastico di Crociata si ritiene di considerare come prioritario l'intervento di

installazione”. Una volta provveduto alla messa in opera dell’impianto, per garantirne la funzionalità, il plesso di Crociata verrà inserito come per gli altri nella lista dei plessi scolastici ai quali garantire la regolare manutenzione ordinaria necessaria.