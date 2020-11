Sarzana, contributi per le utenze: le domande entro il 28 novembre

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha emanato un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze

prevedendo un impegno di spesa sul bilancio comunale pari a 10mila euro che va aggiungersi alla quota già stanziata durante l’anno. Nella determinazione a firma del dirigente Giuliano Caso viene dato atto che l’ufficio dovrà attenersi ai criteri fissati nel “Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese per utenze”, approvato con determinazione dirigenziale n. 417/2020, consentendo comunque la partecipazione a coloro che hanno già beneficiato di contributi per le medesime finalità.



L’importo massimo del contributo erogabile per ciascun beneficiario è di 300 euro, previa presentazione delle fatture per il pagamento delle utenze scadute e non pagate, ovvero aventi scadenza successiva alla data del 28/11/2020.

Fra i criteri richiesti essere in possesso di un ISEE inferiore a 10mila euro. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 novembre 2020 al protocollo dell’ente; il fac-simile di domanda è reperibile presso l’Urp o scaricabile dal sito del Comune.