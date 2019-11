Sarzana - Val di Magra - La trasmissione video in diretta streaming del consiglio comunale di Sarzana è in programma, come predicano le recenti modifiche al regolamento, dal prossimo 2020. Ma la strumentazione necessaria per il servizio è già arrivata. Quindi, come comunicato con nota ufficiale ai consiglieri da parte del presidente dell'assemblea Carlo Rampi, già la prossima seduta del consiglio, in programma giovedì 28 novembre, sarà trasmessa in diretta streaming in via sperimentale.