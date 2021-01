Sarzana, che botta!: "Maggioranza faccia chiarezza su finanziamenti per via Muccini"

Sarzana - Val di Magra - “L'epilogo della vicenda Sarzana valorizzazione patrimonio ha visto l'autocritica in consiglio del consigliere PD Lorenzini, che apprezziamo (QUI), ma ci stupisce come il segretario comunale del suo partito non ne abbia seguito l'esempio. Non sembra possibile difendere ancora l'operato delle amministrazioni Cavarra e Caleo nonostante il fallimento del piano Botta e della società SVP”. Lo scrive in una nota il direttivo del Comitato Sarzana, che botta! che in proposito prosegue: “Ha ragione il segretario Ricci quando dice che quelle aree sono strategiche, ma vorremmo ricordare che il Comune ha dovuto riacquistare dalla sua società il Mercato impegnando gli oneri del piano Botta per estinguere il debito con la banca. E si è trovato senza soldi per fare le opere pubbliche. Ma se l'opposizione non brilla la maggioranza non fa luce, vorremmo ricordare che esiste un'altra spada di Damocle che grava sul futuro del bilancio comunale. La questione dei finanziamenti per gli alloggi sociali e la pista ciclabile la cui proroga Ministeriale scade il 29 gennaio 2021. Il programma di riqualificazione urbana e il suo corredo di 3,5 milioni di euro di contributi stato/regione necessitava di interventi immediati, sono stati realizzati? Dai documenti che ci ha fornito la regione possiamo ricostruire le scadenze: il 06/02/2020 dovevano essere consegnati i 33 alloggi sociali (prima dell'emergenza covid) e la consegna della pista ciclabile sarebbe prevista entro il 29 gennaio di quest'anno. Forse quest'ultima ha risentito dell'emergenza covid e beneficia di ulteriori proroghe? Se così fosse sarebbe il caso di verificare che l'inizio lavori relativo alla pista ciclabile sia stato comunicato per tempo al Ministero. Se così non fosse il programma verrebbe revocato. Chiediamo alla maggioranza – conclude il Comitato - di fare chiarezza sul programma di finanziamenti pubblici di via Muccini, perché un ulteriore fallimento comporterebbe la rifusione, da parte del comune, del denaro già ricevuto”.