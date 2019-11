Sarzana celebra il tartufo, quattro giorni di sapori e occasioni

Sarzana - Val di Magra - Approda a Sarzana 'Tartufando', la mostra-mercato enogastronomica dedicata al tartufo. Da giovedì 21 al domenica 24 novembre in piazza Matteotti verranno allestiti gli stand per la vendita del pregiato fungo ipogeo. Si tratta di una manifestazione tematica per tutti: dai gourmet alle famiglie, dal pranzo alla cena, il filo conduttore che legherà l’ospite di Tartufando sarà sempre e solo il piacere di mangiare bene, godersi il Centro Storico e le sue bellezze storico culturali.



Per l’occasione sarà realizzato un vero e proprio itinerario gastronomico che permetterà ai visitatori di degustare specialità a base di tartufo presso i ristoranti aderenti all'iniziativa oltre alla possibilità di acquisto direttamente dai tartufai a prezzi favorevoli presso gli stand che saranno allestiti in Piazza Matteotti.



GLI ESERCENTI PARTECIPERANNO CREANDO UN PERCORSO GASTRONOMICO DI ALTISSIMA QUALITA' OFFRENDO:

- 1 PROPOSTA STREET FOOD

- 1 PIATTO SPECIALE O UN MENU’ a base tartufo (bianco e nero) da poter degustare seduti all'interno dei locali .



I locali che parteciperanno a Tartufando 2019 sono

Ristorante Pizzeria gli OstiNati Gli OstiNati

Piazza Matteotti 5



Pizzeria il Torrione Pizzeria il torrione".

Piazza Matteotti 13



Enoteca Bolgheri

Piazza Matteotti19



Ristorante ai Capitelli Ristorante I Capitelli

Piazza Matteotti, 38



Pizzeria da Carlo

Piazza Matteotti, 54



Macelleria Angelotti Angelotti Carni di Angelotti Matteo e Gian Paolo S.A.S

Via Antonio Bertoloni, 65



Ristorante la Bettola di nonna felicita La Bettola di Nonna Felicita

Piazza Luni



Ristorante i Fondachi I Fondachi

Via Fondachi, 40



Ristorante Pizzeria Pepenero Pepenero

Via Nicolò Mascardi, 64



Pizzeria Da Silvio Pizzeria Farinata Da Silvio

Via Guglielmo Marconi 14



Trattoria da Martina Trattoria Martina

Via Ippolito Landinelli 35



Osteria Simon Boccanegra Osteria Simon Boccanegra

Via Lancillotto Cattani, 31



Ristorante Il Calandrino Il Calandrino

Piazza Calandrini, 3



Pizzeria Bugliani Pizzeria Bugliani di Laura & Riccardo

Viale 25 Aprile, 4



Osteria del Monsignore OSTERIA DEL MONSIGNORE

via buonaparte 16



Ristorante il Cantinone Il Cantinone 2.0

via Fiasella 59



Abbey Road Ristorante Hamburgeria

Abbey Road Risto-pub

Via Sobborgo Emiliano, 7