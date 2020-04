Sarzana celebra il 25 aprile: "Costituzione scritta con il sangue di chi ha combattuto per la democrazia"

Sarzana - Val di Magra - Sabato prossimo 25 Aprile - 75° anniversario della Liberazione il sindaco Cristina Ponzanelli deporrà alle ore 12 una corona di alloro sulla lapide posta sulla facciata di palazzo civico in piazza Matteotti, nel rispetto della disposizione emanata sul 25 Aprile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria per la diffusione epidemica da Covid 19 "deve essere evitato il coinvolgimento di altre autorità e comunque esclusa qualsiasi forma di assembramento della popolazione".



"Il 25 Aprile è una giornata di riflessione, un patrimonio di ognuno da celebrare e che quest'anno appare ancora più importante - dice il sindaco Cristina Ponzanelli- . Ricordare il passato è infatti necessario a costruire il futuro e noi dobbiamo ricordare chi è morto per restituirci le nostre libertà personali, civili, politiche e religiose. La nostra Costituzione è stata scritta con le idee e con la visione di una democrazia finalmente liberale, ma ancor prima con il sangue di chi ha combattuto per questa visione: dobbiamo sempre ricordarlo, perché quelle libertà siano sempre difese e bussola di ogni nostra azione politica e istituzionale. Oggi abbiamo una grande responsabilità: mettere da parte ogni polemica, guardare all'interesse della collettività, tutelare quell'inestimabile patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri. Celebreremo questo 25 Aprile nella nostra piazza, in solitudine ma idealmente tutti uniti come cittadini di Sarzana, che si riconoscono nei valori della nostra Repubblica democratica, che rispetta idee e pensieri diversi e tutela le libertà di ognuno".



Sono state invitate a partecipare le associazioni partigiane e combattentistiche, naturalmente in forme compatibili con l'attuale situazione di emergenza e sempre in attuazione delle disposizioni della Presidenza del Consiglio.