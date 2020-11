Sarzana, canale di raccolta delle acque in via Falcinello: affidati i lavori

Sarzana - Val di Magra - Affidati i lavori per la manutenzione del canale di raccolta delle acque in via Falcinello, a Sarzana. Una manutenzione dettata dal fatto che il canale in questione può essere ostruito nella parte a cielo aperto da vegetazione e nella parte tombata risulta intasato da detriti, non permettendo il regolare deflusso delle acque: anche queste piccole manutenzioni, insieme alla pulizia dei corsi d'acqua, rientrano all'interno del quadro di piccole e grandi opere a tutela della sicurezza del territorio e della riduzione del rischio idrogeologico. "Al Comune di Sarzana - si legge nell'atto - compete la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale per cui si rende necessario provvedere alla manutenzione del canale di raccolta acque proveniente dalla collina di Falcinello e che, intubato, attraversa la strada comunale di via Falcinello in località Torchio, e sfocia nel torrente Amola".



Per palazzo Roderio è dunque necessario provvedere al taglio e allo smaltimento della vegetazione presente a monte e a valle dell'attraversamento stradale, nonché alla rimozione del materiale presente nella parte tombata del canale per favorire il deflusso delle acque, garantendo un intervento di manutenzione importante per il territorio circostante. I lavori sono stati affidati alla ditta Castagna srl specializzata nel settore, per una spesa complessiva di 3447 euro.