Sarzana blinda il Comune, appuntamenti obbligatori

Sarzana - Val di Magra - Scattano le misure di contenimento alla diffusione del virus anche a palazzo civico di Sarzana. Con ordinanza n.42 sottoscritta (vedi ordinanza allegata) in data odierna il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha stabilito le “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19/ ricevimento uffici comunali solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico e attivazione dello smart working”. Nell'atto la prima cittadina dispone una serie di prescrizioni a partire da quella impartita ai dirigenti che dovranno “assicurare la continuità di tutti i servizi

pubblici di questo ente, organizzando il lavoro con modalità che riducano al minimo qualsivoglia rischio del contagio del personale e del pubblico, favorendo l'erogazione dei servizi con le modalità telefoniche, digitali e informatiche e limitando al contempo gli incontri frontali con il pubblico a ragioni esclusivamente specifiche e indifferibili e nel rispetto e in attuazione delle disposizioni del DPCM 08.03.2020 e della direttiva del Ministro per la pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020”. L'ordinanza riporta anche numeri di telefono a cui i cittadini dovranno rivolgersi per contattare gli uffici: Ufficio Messi 0187 614233 / Ufficio Protocollo 0187 614244/ URP 0187 614300-315-369/ Ufficio Anagrafe 0187 614374-377/ Ufficio di Stato Civile 0187 614372-375 / Segreteria Generale 0187 614206-241/ Ufficio Contratti 0187 614248/ Ufficio Tributi – Ufficio Ragioneria – Ufficio Personale 0187 614251 / Servizi Sociali – Ufficio Marketing Territoriale e Cultura – Biblioteca Civica - Ufficio Scuola 0187 614268/ Ufficio Patrimonio e Demanio 0187 614238 /Corpo di Polizia Locale 0187 614250/Lavori Pubblici 0187 614204-286-307-215 / Urbanistica 0187 614269-274-275-278-272 / SUAP 0187/614239-410-308.