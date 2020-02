Sarzana - Val di Magra - Probabilmente già entro la fine dell'anno Sarzana avrà un ufficio di prossimità del Tribunale offrendo così la possibilità ai cittadini della Val di Magra di poter usufruire di alcuni servizi essenziali. Il Comune ha infatti raggiunto il punteggio più alto nella graduatoria regionale dei comuni che ne hanno fatto richiesta per offrire informazioni sui procedimenti civili o la ricezione di comunicazioni e notificazioni dalle cancellerie.

“Siamo arrivati primi nella graduatoria provinciale approvata dalla Regione – ha esultato il sindaco Ponzanelli – per l'apertura di un ufficio di prossimità nella nostra città. Lasciamo agli altri frottole e chiacchiere, noi lavoriamo per portare più servizi a Sarzana”.

Dopo la chiusura della sede in piazza Ricchetti nel 2013 la città tornerà così ad avere un punto di riferimento per sbrigare alcune delle pratiche del tribunale.