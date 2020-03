Sarzana, autorizzato l’accesso alla ztl per chi effettua consegne a domicilio

Sarzana - Val di Magra - In questi giorni i cittadini che chiedono la consegna a domicilio della spesa e dei beni di prima necessità sono sempre più numerosi, e tante sono le aziende che si stanno organizzando per offrire tale servizio. Per questo l’amministrazione Ponzanelli ha deciso di adottare un’altra misura che nel dare risposte alle esigenze dei cittadini guarda anche al tessuto economico locale.



E' stata infatti stabilita la possibilità per le aziende e alle attività che svolgono questo tipo di servizio di accedere all'interno della ztl cittadina anche al di fuori degli orari attualmente consentiti, per il periodo di vigenza dei provvedimenti in essere contro la diffusione del Coronavirus. Lo scopo è, naturalmente, incentivare al i cittadini a restare a casa e a fare la spesa solo per grandi quantità, agevolando le attività che svolgono il servizio di consegna a domicilio e consentendo loro l'accesso alla ztl, richiamando sempre le prescrizioni di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali e il rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie di sicurezza.



L’accesso è consentito esclusivamente previa richiesta di autorizzazione al comando di Polizia Locale, da formulare in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: polizia.locale@comunesarzana.gov.it. Nella richiesta devono essere indicate la ragione sociale dell'attività, il tipo di consegne, la targa del mezzo utilizzato per effettuarle e occorre dichiarare che l'accesso in deroga avviene esclusivamente per le consegne a domicilio.