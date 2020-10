Sarzana attiva IO App, i servizi della pubblica amministrazione a portata di smartphone

Sarzana - Val di Magra - Lo sportello pubblico in tasca, o meglio sullo smartphone, attivo 24 ore su 24. Si chiama IO App, l’applicazione dell’Agenzia per l'Italia Digitale che Sarzana ha messo a disposizione dei suoi cittadini - uno dei soli 28 Comuni italiani capaci di cogliere quella che a tutti gli effetti è un’opportunità strategica - per avvisarli sulle scadenze, condividere informazioni su pratiche in corso o servizi richiesti, inviare messaggi personalizzati in base alle specifiche esigenze dell’utente. Una vera e propria rivoluzione che mira a mettere l’ente al servizio del cittadino velocizzando l’accesso a tutti i servizi.

“Con questa App - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - Sarzana, fra i primi comuni del nostro Paese, vuole sperimentare per i suoi cittadini questo concreto passo in avanti in termini di efficienza e velocità nelle risposte al cittadino da parte della pubblica amministrazione. È nostro dovere oggi guardare alle opportunità delle Rete per metterle a disposizione dei nostri cittadini, facendo dell’hi-tech una delle chiavi di volta dello sviluppo del nostro Paese. Anche la pubblica amministrazione, che proprio in questo settore è spesso carente, deve proseguire su questa rotta e diffondere l’utilizzo di Internet e delle competenze digitali”.



Grazie a IOApp sarà quindi possibile ricevere notifiche per il rinnovo di documenti, ricevere promemoria per le scadenze di pagamento di tasse, bolli auto, mensa scolastica, multe eccetera. Integrato per di più con il sistema pagoPA, la piattaforma per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione direttamente tramite IOApp.

Nel rispetto del Decreto Semplificazione, che prevede un'estensione del diritto di accesso digitale, Sarzana è dunque tra le prime amministrazioni pubbliche ad aver avviato adeguati progetti di trasformazione digitale per permettere la fruibilità dei servizi su dispositivi mobili. IOApp è il passaggio imprescindibile.



Come detto, attualmente sono solo 28 i Comuni che sono presenti in IOApp e Sarzana, dopo un periodo di sperimentazione, è uno di questi.

I primi servizi a essere stati attivati sono:

Pratiche Edilizie (i professionisti riceveranno un avviso, ad esempio se è necessaria una integrazione della pratica che hanno presentato o relativo ad altra richiesta)

Avviso scadenza bolletta TARI, questo servizio sarà attivato nei prossimi giorni e consentirà al cittadino che ha scaricato l’App di ricevere una notifica come promemoria in prossimità della scadenza di una bolletta.

Gradualmente saranno attivati tutti gli altri servizi compreso il pagamento della TARI e del trasporto scolastico.



Per ottenerla basta scaricare l’app dagli store e autenticarsi attraverso le credenziali Spid (Sistema Pubblico per l'Identità Digitale).



L’attivazione di IOApp per il comune di Sarzana è solo l’ultimo del progetti innovativi digitali che, a partire da una serie di servizi attivati on line sul sito istituzionale www.comunesarzana.gov.it (cambio di residenza, trasporto scolastico, servizi del SUE -Sportello Unico Edilizia ecc...), ora consente l’accesso agli sportelli del palazzo comodamente anche dal proprio smartphone.