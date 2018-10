Sarzana, arrivano i cestini per la differenziata. A prova di incivile

L'assessore Campi in consiglio comunale risponde all'interrogazione della pentastellata Giorgi: "Progetto a costo zero. Metteremo anche più contenitori per le deiezioni canine".

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana i cestini per i rifiuti saranno di più, e di tipo diverso. L'amministrazione ha infatti manifestato interesse, al pari di altri Comuni limitrofi, a salire a bordo di un progetto che sta elaborando Acam ambiente finalizzato all'incremento della raccolta differenziata. Come spiegato stasera in consiglio comunale dell'assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi – l'occasione, la risposta a un'interrogazione sulla scarsità dei cestini presentata dalla capogruppo pentastellata Federica Giorgi -, l'intenzione di Palazzo civico è vedere installati a Sarzana cestini che consentano di conferire i rifiuti in modo differenziato e che, grazie a un 'imbocco' stretto, impediscano agli incivili di usarli come cassonetti.



Il progetto è in fase di studio e avrà costo zero per il Comune. “Ci arrivano spesso dai cittadini segnalazioni in merito alla scarsità e alle condizioni dei cestini. Perciò abbiamo deciso di ripensare il tutto in chiave virtuosa”, ha detto l'assessore Campi, che un attimo dopo, completando la risposta alla Giorgi, ha assicurato l'impegno per l'aumento dei contenitori per le deiezioni canine, rilanciando: “Sarzana deve diventare una città pet friendly, che preveda aree per sgambare e socializzare. Siamo pronti al confronto con 'mamme' e 'papà' dei pelosi”. L'esponente di Sarzana popolare ha infine sottolineato come al canile di San Venerio, dove ci sono 14 cani e 2 gatti sarzanesi, “gli animali vengano trattati con amore e vivano in uno spazio decoroso e igienicamente adeguato, come ho avuto modo di verificare domenica, avendo passato la giornata al canile”. La capogruppo Giorgi si è detta soddisfatte delle risposte ricevute.