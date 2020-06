Sarzana, approvato il progetto per 250mila euro di asfaltature

Sarzana - Val di Magra - Con delibera n.134 la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo per i lavori di “manutenzione straordinaria strade 2020 - interventi viabilità asfalti” per una spesa complessiva di 250mila euro.



Su proposta deliberativa dell’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi l’Amministrazione Ponzanelli ha dato dunque il via alla seconda trance di interventi secondo le previsioni triennali (180 mila euro 2019 - 250 mila euro per il 2020 - 250 mila per il 2021 - 250 mila per il 2022 ) sulle strade cittadine per migliorarne sicurezza e fruibilità. Aumenta quindi il fondo destinato alla manutenzione e alla riasfaltatura delle strade rispetto all'anno precedente.



“Abbiamo trovato buche nelle strade e nel bilancio, ma non ci facciamo abbattere e cerchiamo con la programmazione di risolvere entrambi i gravi problemi, consci che servano una visione di lungo periodo e sforzi enormi. A inizio mandato - afferma l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - ben consapevoli delle gravi condizioni dell’intera rete stradale di pertinenza comunale, abbiamo effettuato una stima delle risorse necessarie a riportare in condizioni di esercizio accettabili tutta la rete, che è stata valutata realisticamente in almeno 2,5 milioni di euro. Purtroppo per tali opere, definite di manutenzione ordinaria e di competenza interamente comunale (a eccezione di alcuni tratti di competenza statale – ANAS o della Provincia) non sono purtroppo erogati contributi statali o regionali, ma si deve ricorrere alla propria capacità di finanziare ogni anno con mutuo i lavori. Tutto questo non ci abbatte, ma ci impone una programmazione nel tempo con sforzi notevoli sul bilancio cominciando dalle aree più dissestate, consapevoli che il compito da affrontare è complesso e naturalmente di lungo periodo. L’obiettivo finale è quello di avere nel minor tempo possibile un ripristino generale delle condizioni del manto stradale, così da poter affidare una gestione di vero mantenimento a condizioni economiche certamente vantaggiose e con risultati ottimali”.



E in effetti nell’atto si legge: “Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della città per consentirne il mantenimento della funzionalità ed il miglioramento della qualità delle strade, nell'ambito del territorio comunale, in particolare di alcuni tratti stradali aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando il sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate la Giunta approva il progetto unitario di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade 2020 - interventi viabilità asfalti”, redatto dall’ufficio tecnico dell’ente per un importo complessivo a base di gara di euro 250mila euro suddiviso in quattro lotti”.



Le strade interessate per il 2020 sono:

- via Falcinello - Via S. Gottardo per un importo di gara di 61mila euro

- Falcinello Paese - viabilità principale per un importo di gara di 57mila euro

- via Sobborgo Spina per un importo di gara di 84mila euro

- tratti via Dei Molini ( Bradia) Piazza Terzi (centro) via Alfieri (arcieri) e strada accesso

- palestra Bologna dentro lo stadio per un importo di gara di 48mila euro.

- atri tratti da eventuali residui alle gare.