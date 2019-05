Sarzana 'animalista', niente da fare per il Circo Togni

I manifesti ci sono, il tendone no. La delibera è chiara: "No a spettacoli con animali".

Sarzana - Val di Magra - Circo Darix Togni a Sarzana dal 5 al 12 maggio, in zona Variante, a un passo da Pittarello. Questo recitano i manifesti affissi in città. Ma la realtà è che il tendone della storica famiglia circense non allunerà nella capitale della Val di Magra, questo perché, in virtù di una delibera di giunta dallo spiccato sapore animalista, il territorio comunale è diventato off limits per i circhi con animali. L'atto, approvato lo scorso febbraio dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dalla sua squadra di governo, spiega che “è volontà dell'amministrazione tutelare e quindi vietare l'impiego degli animali nelle attività di pubblico trattenimento”. Dunque si “ritiene opportuno non consentire l'utilizzo degli animali nelle attività circensi in ogni area comunale deputata allo spettacolo viaggiante”.



Il Circo Darix Togni ha fatto richiesta per potersi attendare e da Palazzo civico è arrivato formale diniego. Da parte circense in ogni caso è partito il battage, rivelatosi poi una pubblicità a vuoto. Lo chapiteau ha ripiegato su Vezzano, località Bottagna, dove acrobati, pagliacci e animali si esibiranno dal 9 maggio. Il Darix Togni è già passatto nel capoluogo, zona Terrazze, dove è rimasto dal 20 aprile al primo maggio, insidiato dai gazebo animalisti di Cittadini consapevoli e da un esposto dedicato alle affissioni, ritenute abusive, curato da Federica Furlan di Animalisti italiani. Si vedrà se la delibera sarzanese farà scuola anche in altri comuni della provincia spezzina.