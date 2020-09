Sarzana: anche la biblioteca civica torna ad aprire le porte agli studenti

Sarzana - Val di Magra - In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, da oggi, anche la biblioteca civica e l'archivio storico tornano ad aprire le porte agli studenti. Per questo, nel rigoroso rispetto delle disposizioni previste dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Giunta comunale, con delibera n. 232 ha approvato le linee di indirizzo per l'apertura al pubblico della biblioteca civica e dell'archivio storico nel periodo dal 14 settembre al 3 ottobre, proposte dal sindaco con delega alla cultura Cristina Ponzanelli e che prevedono anche la possibilità di estendere ulteriormente l'orario di apertura in base alle esigenze degli studenti. In questo periodo l'apertura della biblioteca civica sarà garantita tutti i giorni dal lunedì

al sabato dalle ore 8 alle ore 13 oltre a due pomeriggi a settimana, con orario continuato per lo studio individuale (ore 8 -18.30) il martedì e il giovedì per un totale di 41 ore settimanali. "Insieme all'inizio dell'anno scolastico, abbiamo scelto di estendere l'orario a disposizione di tutti gli studenti della nostra biblioteca - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. La volontà è proseguire in questo percorso e sempre nel rispetto assoluto di tutti protocolli di sicurezza e linee guida delle autorità sanitarie, garantendo presto l'apertura per tutti i pomeriggi guardando anche all'affluenza delle prossime

settimane”.



"Con la ripresa dell'attività scolastica - si legge infatti nella delibera - si rende opportuno disporre un orario di apertura ancora ridotto, ma comunque più ampio di quello adottato nel periodo estivo precedente;valutata in particolare l'opportunità di disporre l'apertura sperimentale nella mattina del sabato, anche al fine di verificare compiutamente l'effettivo interesse da parte dell'utenza e riscontrata l'opportunità di prevedere per il nuovo orario una durata limitata per valutare compiutamente gli effettivi flussi di utenti e la funzionalità degli orari stessi, con eventuali possibilità di

ampliamento di orario per il periodo successivo, l'accesso alla struttura è consentito previa prenotazione via posta elettronica o telefono. Il personale della biblioteca avrà cura di tenere aggiornato, e conservare per almeno 14 giorni, l'elenco degli utenti che si presenteranno in sede per la consultazione e/o il prestito librario e/o lo studio. Gli utenti dovranno mantenere il distanziamento sociale ed evitare lo scambio di libri, quaderni, strumenti digitali ed ogni altro oggetto".