Sarzana al fianco delle donne: casa rifugio e fondi per il centro antiviolenza

Sarzana - Val di Magra - “La violenza a una donna è una violenza a ogni donna. Sarzana non la tollera e mai la tollererà. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, dei poveri, dei deboli: Sarzana è, e sempre sarà, al fianco delle donne che hanno subìto violenza”. Queste le dure parole pronunciate da Cristina Ponzanelli, primo sindaco donna di Sarzana, lo scorso febbraio in seguito ad alcuni episodi di violenza di genere. Una condanna pubblica a cui la sindaco ha fatto seguire un impegno concreto e fattivo nella ricerca e nel reperimento dei fondi per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio come anticipato nelle scorse settimane da CdS (QUI).



Tant'è che stamani è giunta la comunicazione che Sarzana ha vinto il “Bando regionale per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza” ottenendo un finanziamento complessivo di oltre 170mila euro. In realtà i progetti per cui Sarzana ha ottenuto il finanziamento regionale sono due: il primo da 91mila e 100 euro euro servirà per la realizzazione di una nuova casa rifugio, il cui indirizzo resterà segreto proprio per garantire protezione e assistenza alle donne vittima di violenza; il secondo da 80mila e 600 euro sarà destinato al centro antiviolenza “Maipiùsola” di via Landinelli. Per la prima volta nella storia dunque a Sarzana e nel vicino comune di Arcola sorgeranno quindi due casa rifugio a beneficio delle sarzanesi e di tutte le donne della Val di Magra, come già comunicato da parte del sindaco Cristina Ponzanelli nella Conferenza del distretto dei sindaci post candidatura, quando la vittoria sulla partecipazione al bando era solo una speranza. Un ulteriore successo per l'Amministrazione comunale, che continua a mostrare grande capacità di intercettare fondi in materie e aree diverse: questa, in particolare, rivolta al femminile e a un tema di grande sensibilità sociale.

“Spesso in casi di violenza sulla donne – afferma il sindaco e assessore alle pari opportunità Cristina Ponzanelli - la tempestività di intervento è cruciale per tutelare la vittima. Con questo finanziamento, che ci consente di finanziare la realizzazione di una nuova struttura, sarà possibile intervenire anche in giorni e fasce orarie nelle quali fino a oggi non era possibile (week-end, ore serali /notturne, periodi festivi). Il silenzio è il miglior alleato della violenza: non dimentichiamolo mai. L'amore rende felici, non lascia lividi sul volto: non dobbiamo mai avere paure di denunciare la violenza. A queste parole da oggi Sarzana potrà affiancare un progetto concreto e un supporto costante a tutte le donne vittima di violenza, anche durante le emergenze. Un ringraziamento particolare a Daniela Delucchi, ragazza sarzanese che ha proposto la partecipazione a questo bando, e a tutte le associazioni che hanno mostrato non solo di credere a un progetto importante per la Città, ma di sapere operare in sinergia con la nostra Amministrazione comunale raggiungendo questo straordinario successo”.