Sarzana aggiorna la campagna di informazione alla popolazione sulla base del decreto

Sarzana - Val di Magra - Sarzana, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 4 marzo 2020, ha aggiornato la campagna informativa nella lotta al contenimento della diffusione del coronavirus inserendo le nuove disposizioni previste nel decreto.

Nelle prossime ore sarà distribuito nuovo materiale informativo (vedi sotto) per aiutare i sarzanesi a mettere in atto quelle buone pratiche che i virologi raccomandano di rispettare.

Lo stesso materiale informativo dettagliato sarà esposto in tutti gli uffici pubblici, negli esercizi commerciali e distribuito in tutte le attività aperte alla fruizione pubblica affinché si possano raggiungere e informare il maggior numero di persone.