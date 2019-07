Sarzana, a luglio negozi aperti nelle serate di giovedì, venerdì e sabato

Sarzana - Val di Magra - I commercianti del centro storico di Sarzana hanno deciso di aderire alla proposta del sindaco Cristina Ponzanelli e dell'assessore al Turismo e Commercio Roberto Italiani di aprire i negozi anche nelle serate di luglio.

La decisione è stata presa al termine di un incontro con gli amministratori, con i negozianti che si sono impegnati ad aprire le loro attività il giovedì, venerdì e sabato sera.

“Non basta essere una bella città - spiega l'assessore Italiani -, bisogna essere sempre più accoglienti e saper offrire al turista un ventaglio di opportunità: dagli eventi alla possibilità di girare per il centro, curiosare e acquistare. Questa decisione va nella direzione giusta per una città che vuole essere sempre più attrattiva e ospitale per un turismo che vogliamo sempre più in crescita”. Anche ad agosto ovviamente, come sempre in occasione della Soffitta nella Strada, i negozi saranno aperti nelle ore serali.