Sarzana, Uisp: "Campo Simonelli, non ci stiamo a passare per carnefici"

Sarzana - Val di Magra - Uisp La Spezia Valdimagra, affidataria del campo da basket Simonelli, interviene nel dibattito sarzanese. "Il Comitato Uisp La Spezia e Valdimagra - si legge in un post pubblicato stamani dal sodalizio - si è presentato ad un bando di gara ad evidenza pubblica (come si presenta ad altri bandi in tutta la provincia e non solo) del comune di Sarzana per la gestione di uno spazio sportivo (nello specifico il campo sportivo di pallacanestro Simonelli). Non vogliamo entrare nelle polemiche tra il comune e i precedenti gestori perché non le conosciamo e non abbiamo titoli per parlarne.

Di certo non vogliamo di certo nemmeno passare per carnefici. Quello che conosciamo bene sono i valori che appartengono alla Uisp e al Comitato Uisp La Spezia e Valdimagra, come la lotta per il diritto allo sport di tutti i cittadini, il valore sociale dello sport, dell'ambiente, della salute, la solidarietà, la condivisione, l’inclusione, lo 'sportpertutti'. Il nostro progetto è depositato presso il comune ed è a disposizione di tutti. Abbiamo pensato ad un progetto che coinvolgesse tutta la cittadinanza attiva dai bambini agli anziani, senza dimenticarci dell’attività preminente che è quella della pallacanestro, ampliando le ore di uso dello spazio sportivo".



"A testimonianza dei nostri intenti c’è la nostra storia, che nasce nel lontano 1948, e tutta l’attività sportiva e sociale che quotidianamente fanno le nostre società nel territorio di Sarzana e in tutta la provincia. E come sempre la nostra massima disponibilità a collaborare con il territorio, ad ascoltare idee, a contaminarsi al servizio degli spazi pubblici e delle persone che amano fare 'sportpertutti', nel rispetto della memoria e della storia del luogo", concludono dalla Uisp.