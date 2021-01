Sarzana, Anagrafe e Urp solo via mail o telefono fino al 20 gennaio

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana informa che, in attuazione di direttiva gestionale e protocolli di sicurezza anticontagio, gli uffici anagrafe e relazioni con il pubblico fino al prossimo 20 gennaio e salvo ulteriore proroga, saranno aperti e raggiungibili a mezzo telefono e mail. Si ricorda che per contattare l’URP i numeri sono i seguenti 0187/614315 – 614300 (mail urp@comunesarzana.gov.it), mentre l’anagrafe risponde allo 0187/614371 (mail anagrafe@comunesarzana.gov.it).

Resta invece garantito anche all'accesso diretto del pubblico il servizio essenziale di stato civile per la denunce di decesso e le dichiarazioni di nascita mediante accesso agli uffici di piazza Vittorio Veneto, tramite sportello veloce dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Si comunica infine che tutti gli appuntamenti già fissati nei giorni di chiusura saranno ricalendarizzati attraverso contatto diretto degli interessati.