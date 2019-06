Sarzana, 540mila euro per per le asfaltature dei prossimi tre anni

Sarzana - Val di Magra - Un piano triennale per rimettere in sesto le strade comunali nonostante i costi che, comunque, si è cercato di contenere il più possibile. Un intervento complessivo triennale da ben 540mila euro che si traduce già in un investimento di 180mila euro all'anno a partire dal 2019, che ovviamente prenderà il via a partire dai tratti stradali sui quali è più urgente intervenire.



Due sono infatti gli atti di giunta (delibera n. 157 e delibera n. 172) con i quali l'amministrazione comunale ha approvato una serie di “Interventi di sicurezza e viabilità”.

La prima riguarda l'approvazione del progetto esecutivo relativo a via Alta, la strada che collega il viale XXV Aprile al territorio di Ameglia, notoriamente molto transitata nel periodo estivo per raggiungere il litorale di Marinella e Fiumaretta: qui l'intervento prevede il rifacimento dell'intero manto stradale nel tratto tra lo stesso viale XXV Aprile e il territorio amegliese.

Nel secondo atto licenziato dalla giunta i lavori che verranno effettuati riguardano alcuni tratti ben definiti della rete viaria cittadina e saranno affidati ed eseguiti in estate.

Si tratta di via Muccini, dove un primo intervento verrà effettuato nel tratto ricompreso tra il ponte sull'ex statale Cisa e via Ronzano, mentre il secondo riguarderà il pezzo di strada sottostante il ponte dell'autostrada A12. Lavori quindi anche in viale Della Pace, da via Pietro Gori a viale Dante Alighieri: qui proprio per contenere i costi e aumentare le aree di intervento l'asfaltatura riguarderà la corsia di transito , mentre il tratto di via destinato a parcheggio è ancora in buone condizioni e non necessita di intervento. Rifacimento poi del manto stradale anche in via Cisa località Olmo in alcuni tratti ricompresi tra il ponte sul Calcandola e il ponte sul canale Turi; asfaltatura anche nella rotatoria sulla ex statale Cisa in corrispondenza del Centro Luna e di Euronics.