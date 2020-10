Santo Stefano vuole triplicare le 'casette' dell'acqua potabile

Sarzana - Val di Magra - “Non so se la ragione sia la pandemia, ma dalla scorsa primavera la 'casetta' dell'acqua di Piazza Matteotti non è più in funzione. Un peccato perché è un servizio sentito dalla cittadinanza e che consente anche di diminuire la plastica”. Così Angelo Zangani, consigliere comunale a Santo Stefano, ha interpellato l'amministrazione per sapere del distributore di acqua potabile collocato di fronte al palazzo comunale, installato quando l'esponente socialista era assessore all'ambiente. Gli ha risposto il suo successore, Gionni Giannarelli, spiegando che al momento la concessione del suolo pubblico è scaduta e che “c'è una situazione societaria complicata” relativamente a chi aveva vinto l'appalto: “Chi ora ha la gestione societaria deve ancora rilevare le quote”, ha spiegato. Giannarelli ha tuttavia rilanciato spiegando che è intenzione di Palazzo civico chiarire la situazione della 'casetta' di Piazza Matteotti, operando per il suo ripristino, e aumentare la presenza di analoghi erogatori sul territorio comunale: sarà infatti lanciata una gara, ha affermato, per metterne uno alla Madonnetta, in Piazza Allende, e un altro in Via Cacioppo nella frazione di Belaso. Il gradimento di questo servizio da parte dei santostefanesi lo raccontano i numeri: “Nel 2019 – ha segnalato Giannarelli – la 'casetta' di Piazza Matteotti ha erogato 158mila litri di acqua”.



N.R.