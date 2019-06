Santo Stefano, una domenica 'a caccia' di rifiuti lungo il fiume

Sarzana - Val di Magra - Legambiente, in collaborazione con Comune di Santo Stefano di Magra, Parco di Montemarcello, Magra e Vara e Acam ambiente, organizzata una 'Giornata ecologica' per la giornata di domenica 9 giugno. Ritrovo alle ore 9.45 in Via Palmiro Togliatti all'incrocio delle quattro strade, nei pressi del ristorante Il Contado. I partecipanti saranno impegnati in una mattinata di pulizia dai rifiuti abbandonati in area parco lungo il Percorso fluviale 390. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Sul posto saranno forniti guanti e sacchi. Si consiglia di indossare calzature ed abbigliamento comodo. Per informazioni contattare Paola (3931054107).