Santo Stefano, stop alla possibilità di usare qualunque sacco per i rifiuti

Sarzana - Val di Magra - Nel corso dell'emergenza sanitaria, in via eccezionale, il Comune di Santo Stefano di Magra, in accordo col gestore Acam, ha consentito ai cittadini di esporre sacchetti anche di colore diverso rispetto a quello canonicamente legato alla tipologia di rifiuto, ovviamente mantenendo la pratica della differenziazione della spazzatura. Una facilitazione che, però, scadeva il 30 maggio scorso. Pare che tuttavia non tutti se ne siano avveduti, tant'è che si è contata una serie di mancati ritiri, visto l'utilizzo di sacchi sbagliati (anche oggi, come da foto).