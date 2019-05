Santo Stefano, rinnovati presidenza e direttivo della Croce bianca

Sarzana - Val di Magra - Questa settimana si è insediato il nuovo direttivo della pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano di Magra, ora così composto: presidente Giovanna Monti, vicepresidente Maurizio Palla, consiglieri Simone Crucitti, Alessia Tonelli, Erika Biassoli (presidente uscente). "Il direttivo uscente - si legge in una nota - ringrazia quanti in questi quattro anni hanno collaborato proficuamente con l'associazione e in particolare il Comune di S. Stefano, la Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno agenzia di S. Stefano, il dirigente scolastico dell'istituto ISA 12 Rebecchi e la professoressa Parisi, il direttore del Centro commerciale La Fabbrica Scatena, i cittadini e le associazioni di volontariato che hanno contribuito alla realizzazione dei

progetti associativi, i volontari tutti che ogni giorno mettono disposizione il loro tempo per la

Pubblica Assistenza. Al nuovo direttivo i migliori auguri di poter serenamente lavorare per far

crescere una associazione chiave del territorio".