Santo Stefano, riapre il centro di raccolta in località Vedicella

Sarzana - Val di Magra - A partire da martedì 18 maggio, previa prenotazione, è possibile accedere al Centro di Raccolta Comunale di Santo Stefano, in Loc. Vedicella, per il conferimento di tutte le categorie di rifiuto ammese al CDR . Per il conferimento del rifiuto biodegradabile verde (sfalcio, potature) restano in vigore le regole ad oggi adottate, per tanto per ogni prenotazione sarà possibile conferire al Centro di Raccolta Comunale un max di 10 sacchi.



PER PRENOTARE: dal 18.05.2020 contattare ACAM Ambiente al numero 800487711, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.



Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle procedure di gestione dettate dall’operatore ACAM in fase di prenotazione e di rispettare puntualmente l’orario dell’appuntamento.



Si richiamano i provvedimenti del Governo ai fini degli spostamenti necessari e della protezione personale oltrechè del distanziamento sociale, come sinteticamente di seguito elencato:



? indossare la mascherina, o comunque un dispositivo che copra naso e bocca, e i guanti

? entrare uno alla volta, o comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dagli addetti; se si è in attesa non si deve in alcun modo creare assembramenti o code, ma attendere il proprio turno all’interno della propria autovettura

? potrà accedere al CDR n. 1 utente per singolo nucleo famigliare

? mantenere sempre la distanza di sicurezza almeno mt 1

? trattenersi all'interno del centro di raccolta per lo stretto tempo necessario



ALTRE INFORMAZIONI:

si ricorda di avere con sé l'apposito modulo di autodichiarazione opportunamente compilato con la descrizione dell'effettiva necessità (es. “conferimento rifiuto verde al centro di raccolta su appuntamento”) per i controlli delle Autorità preposte

l'orario di apertura del centro di raccolta rimane quello ordinario (il martedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 ed il giovedì dalle ore 13.00 alle 18.30)



ATTENZIONE! La Polizia Municipale e le Autorità preposte vigileranno sulla correttezza del conferimento al centro di raccolta da parte delle utenze con particolare riguardo al calendario di conferimento predisposto da ACAM e sull'effettiva necessità dello spostamento. Si invitano gli utenti alla massima collaborazione e al rispetto delle misure stabilite.



IMPORTANTE: i nuclei familiari interessati dal contagio al virus COVID-19 o in quarantena obbligatoria non possono usufruire dell'accesso al centro di raccolta su prenotazione, ma devono attenersi alle istruzioni appositamente fornite.