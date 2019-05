Santo Stefano, raduno Land Rover tra prove in pista e giri panoramici

Sarzana - Val di Magra - Sabato 25 e domenica 26 maggio appuntamento a Santo Stefano di Magra con la terza edizione di Partyland, il ritrovo dei veicoli Land Rover organizzato al Land Rover Club Liguria. L'evento si terrà nell'area Experience 4x4 'Eugenio Benedetto' del Rangers Club 4x4, limitrofa al campo sportivo 'Camaiora'. Nelle due giornate veicoli Land Rover di tutte le epoche scorrazzeranno tra prove tecniche in pista e giri panoramici al di fuori dell'area Experience ideali per andare alla scoperta del territorio santostefanese. Tra le chicche, la presenza del Land Rover Discovery che tanto onore si è fatto ai Camel Trophy. Via alle danze sabato 25 alle 10 con le iscrizioni dei veicoli, che domenica 26 saranno esposti al 'Camaiora' dalle 13.30 alle 17.00. Da non perdere la grande festa del sabato sera e il giro panoramico sulle alture, in programma domenica. Non mancheranno lotteria e pranzo domenicale a cura di Hell's Street Food.