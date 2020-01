Santo Stefano, prosegue il Tavolo permanente sulla sicurezza

Sarzana - Val di Magra - Proseguirà anche nel 2020 il 'tavolo permanente' che vede Comune di Santo Stefano, Polizia municipale e Arma dei Carabinieri lavorare in stretta sinergia per la sicurezza della comunità. Una collaborazione sviluppata negli anni che non manca di dare risultati dal punto di vista della prevenzione e della repressione delle condotte illecite, e che tra i suoi punti di forza ha l'avanzato sistema di videosorveglianza in dotazione alla Municipale, le cui immagini sono a disposizione dell'Arma.



Nel 2019 sono stati denunciati 18 furti in appartamento, 3 furti di ciclomotore, un furto di autovettura, 3 furti in esercizi pubblici. La Municipale si è occupata di decine di interventi per abbandono di rifiuti e della rimozione di una ventina di carcasse di autoveicoli, registrando altresì una decina di abusi edilizi di rilevanza penale, a testimonianza di una costante attenzione alla tutela del territorio. Da segnalare infine circa 6mila sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada. Carabinieri e Municipale hanno operato insieme anche in alcune operazioni culminate in arresti per reati di droga. “Sono molto soddisfatta dei frutti che sta producendo la collaborazione tra Arma e Municipale, che ringrazio per impegno e sensibilità – commenta il sindaco Paola Sisti -. I numeri ci raccontano di un territorio sicuro, ma non bisogna abbassare la guardia, anzi è necessario proseguire con impegno e attenzione a tutela dei cittadini. Penso ad esempio a reati odiosi come i furti in appartamento, che, al di là della loro consistenza numerica, costituiscono sempre qualcosa di intollerabile da cui la comunità deve essere protetta. Per il 2020 l'intenzione dell'amministrazione comunale è concordare alcuni servizi notturni della Polizia municipale, che andranno ad aggiungersi a quelli già garantiti dalle pattuglie dei Carabinieri”.