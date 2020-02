Santo Stefano patria dei 'giovani adulti', seguono Spezia e Sarzana

Sarzana - Val di Magra - È Santo Stefano di Magra il comune della provincia spezzina con la più alta concentrazione di popolazione giovane, cioè compresa tra i 18 e i 34 anni di età. Lo dice una rilevazione del Sole24Ore, sezione Infodata, realizzata a partire dai numeri dell'Istat. Precisamente, il 18 per cento dei circa 10mila santostefanesi è composto da young adults. All'altro capo del tavolo sta Zignago, in alta Val di Vara, con il 9 per cento di popolazione compresa tra i 18 e i 34 anni. Leggermente meno imbiancati i comuni di Framura, Bonassola, Vernazza, Riomaggiore, Calice, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Maissana, che vanno dal 10 al 12 per cento. I restanti comuni della Val di Vara sono sul 13 o il 14 per cento di ragazzi e ragazze sulla popolazione totale, con le eccezioni giovanili di Bolano (15 per cento) e Follo (16).



Il comune capoluogo racchiude un 17 per cento di residenti tra i 18 e i 34 anni, mentre i suoi vicini di casa Porto Venere (14 per cento) e Lerici (13 per cento) sono più attempati. Il Val di Magra il primato santostefanese è seguito da Sarzana (16 per cento), poi vengono Arcola e Luni (15 per cento), Ameglia, Vezzano e Castelnuovo (14 per cento). Completano il quadro il 14 per cento di popolazione giovanile di Deiva Marina e Levanto e il 15 di Monterosso, comune con la più altra percentuale di giovani adulti tra Riviera e Cinque Terre. A livello nazionale spicca il caso del comune calabrese di Brognaturo, provincia di Vibo Valentia: 784 abitanti, uno su tre è tra i 18 e i 34. Ben diversa invece la situazione di Gorreto (Genova), dove c'è un solo maggiorenne under 35.