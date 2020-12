Santo Stefano, ok al Programma di Protezione civile con focus sulla pandemia

Sarzana - Val di Magra - Per il biennio 2020-2021 il Comune di Santo Stefano Magra, nei giorni scorsi, ha approvato, come ogni anno, il nuovo Programma di Aggiornamento e Implementazione Strutturale e Funzionale del Piano di Protezione Civile che include, tra le altre, attività di pianificazione per l’emergenza sanitaria in corso. «Credo sia un passaggio importante per il nostro Comune in quanto il “rischio sanitario” era un evento non previsto e non trattato credo in nessun Piano di Protezione Civile, anche a livello nazionale, tanto è vero che alle prime avvisaglie dell’Emergenza sanitaria Covid-19, a marzo di quest’anno, avevamo provveduto con apposita Delibera di Giunta istitutiva di un’apposita Unità Comunale di Supporto, condivisa e partecipata da tutto il Consiglio, minoranza compresa – dichiara Jacopo Alberghi, Assessore alla Protezione Civile – Il Piano di Protezione Civile è l’ossatura del sistema di Protezione Civile di ogni Comune ed è essenziale che sia funzionale, aggiornato e ben conosciuto, sia dagli addetti ai lavori, sia soprattutto dai cittadini. L’esperienza maturata in questi mesi di gestione della pandemia in corso, insieme a questo nuovo strumento, ci permettono di intervenire più rapidamente per quanto di nostra competenza».



Oltre alle consuete attività di aggiornamento del Piano, in merito al “nuovo” rischio sanitario le azioni che verranno realizzate riguarderanno in particolare la redazione di un fascicolo da allegare al Piano di Protezione Civile esistente per la gestione dell’Emergenza Sanitaria attualmente in corso. Il documento si strutturerà nelle seguenti parti fondamentali: inquadramento normativo che raccolga tutti i provvedimenti emanati sia a livello nazionale che regionale; inquadramento delle attività in capo al Comune per la gestione dell’Emergenza Sanitaria; modello di intervento completo di attivazione della Struttura Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), interazione della Struttura Comunale di Protezione Civile con gli enti territorialmente competenti, misure di assistenza alla popolazione con particolare riferimento ai soggetti in isolamento fiduciario, misure di comunicazione mirata alle persone in isolamento e più in generale alla cittadinanza; e infine la Procedura Operativa dettagliata per ogni membro della Struttura Comunale di Protezione Civile coinvolto nella gestione dell’Emergenza.

Le azioni previste dal nuovo Piano di Protezione Civile verranno via via pubblicate sul sito del Comune di Santo Stefano Magra, integrate anche con i relativi costi riferiti all’attuazione del programma stesso.