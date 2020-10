Santo Stefano, 'occhi elettronici' dalla rotonda della Madonnetta

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano ha approvato un impegno di spesa di circa 21.600 euro finalizzato all'incremento della videosorveglianza. In particolare l'ente andrà a realizzare un impianto in grado di 'vigilare' a 360 gradi sulla zona della rotonda all'altezza del centro medico Cmd, a Ponzano Madonnetta, lungo la Via Cisa. Una implementazione che, come si legge in determina, renderà “l'asse viario degli ingressi e delle uscite dal territorio comunale completamente videosorvegliato”. Nel preventivo presentato dalla ditta Bagnone di Sarzana ci sono, oltre all'impianto in sé, pc e armadio dati da collocarsi presso il Comando della municipale.